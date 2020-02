Travaso di 94 lavoratori da Reset a Rap, la Fiadel-Cisal: "Passi avanti sulla mobilità"

"La procedura per la mobilità di 94 lavoratori da Reset a Rap fa passi in avanti: oggi l'azienda, incontrando i dipendenti, ha assicurato di aver già chiesto i certificati necessari per la verifica dei requisiti, a cui seguiranno le visite mediche". Lo dicono Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca al termine di un incontro tra il sindacato, una delegazione di lavoratori e i vertici aziendali.

"Nessuno stop e nessun rinvio del percorso - sottolinea la Fiadel-Cisal - e del resto non potrebbe essere altrimenti, viste le rassicurazioni fornite dal comune di Palermo a tutte le organizzazioni sindacali. I 94 lavoratori in più consentiranno di migliorare i servizi e contribuiranno al rilancio di una società che ha tanti problemi da affrontare, ma non certo quello dei nuovi lavoratori".