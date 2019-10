Micro mobilità ecosostenibile: “Finalmente arriva la delibera del Comune”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Finalmente dopo i nostri interventi di sensibilizzazione dei giorni passati sull’azione repressiva della polizia municipale, la giunta del Comune di Palermo ha approvato la delibera sulla micro mobilità, riguardante l’uso dei monopattini, volopattini e i monoruota elettrici, i quali potranno presto circolare anche a Palermo senza incorrere in sanzioni”. Lo dichiara il portavoce dell’Ugl di Palermo, Filippo Virzì.

“E’ un segno di civiltà per tutti - spiega Virzì - adeguarsi alle più importanti città europee dove la mobilità eco sostenibile è una realtà collaudata, indispensabile a sostenere lo sviluppo dei trasporti di prossimità ecologici, un provvedimento sperimentale che seguiremo passo per passo, già in corso d’attuazione o in città come Milano, Torino e Pesaro”.