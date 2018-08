Cronaca Oreto-Stazione / Via dei Decollati

"Siamo tutti sulla stessa barca": l'impegno di Biagio Conte per i migranti

Nella chiesa della Missione, in via Decollati, sarà realizzata una grossa barca con il cartone. L'iniziativa per lanciare un messaggio chiaro: "Occorre essere solidali con tutti, senza fare differenza"