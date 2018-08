Terzo appuntamento in Missione in comunione con Papa Francesco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una donna africana ci spiegherà perché ha deciso di venire in Italia per aiutare i siciliani in difficoltà. Ci racconterà le motivazioni che l’hanno spinta a dedicarsi a chi ha bisogno nel quartiere Brancaccio di Palermo. Questa testimonianza molto toccante è il terzo appuntamento alla Missione Speranza e Carità in vista della visita di Papa Francesco che a settembre si recherà alla Cittadella del Povero e della Speranza per condividere il pranzo con immigrati e detenuti. L’incontro-testimonianza della donna africana sarà mercoledì 29 agosto alle ore 17 nella Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati a Palermo, dentro la chiesa Casa di Preghiera per tutti i Popoli. L’incontro sarà presentato dal direttore del giornalino della Missione.