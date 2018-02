Misilmeri, rapina in banca: dipendenti e clienti chiusi in una stanza

Hanno fatto irruzione in banca, hanno immobilizzato clienti e dipendenti chiudendoli in una stanza e poi hanno svuotato le casse. Intorno alle 13 di oggi una banda è entrata in azione nella filiale di Banca Intesa San Paolo che si trova a Misilmeri, in corso Vittorio Emanuele. Sull'episodio indagano i carabinieri.

E’ ancora da chiarire la dinamica della rapina messa a segno poco prima dell’orario di chiusura. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che i tre uomini, uno dei quali armato di coltello, siano entrati a volto coperto minacciando i presenti. Dopo averli bloccati all’interno di una delle stanze si sono diretti verso le casse e le hanno svuotate assicurandosi che nessuno potesse lanciare l’allarme. Un colpo durato quasi mezz’ora prima della fuga a bordo di un’auto, parcheggiata non lontano dalla banca e con a bordo un quarto complice.

Solo allora i dipendenti della banca hanno potuto chiamare il 112 per chiedere l’intervento di una "gazzella". I militari hanno ascoltato il racconto dei presenti e chiesto di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Effettuati i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altro.