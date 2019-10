Nel borsello un tirapugni e in casa una pistola clandestina, un arresto a Misilmeri

Passeggiava per le vie del paese con un tirapugni in ferro, mentre in casa aveva una pistola clandestina. Per questo motivo un uomo di 49 anni, Maurizio Vite, è stato arrestato dai carabinieri a Misilmeri.

I militari dell'Arma hanno fermato l'uomo all'alba mentre camminava per strada. E' stato perquisito e trovato in possesso di un tirapugni in ferro. Successivamente i militari hanno controllato la sua abitazione, trovando una pistola. L'arma, in ottimo stato di conservazione, il caricatore e i proiettili calibro 7.65 erano nel cassetto del comodino della stanza dal letto. Trovato e sequestrato anche un taeser per difesa personale, per il quale è prevista la denuncia. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizionamento ed è ai domiciliari.