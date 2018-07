Misilmeri, tentò di uccidere ex moglie: pensionato si suicida mentre è ai domiciliari

Si è tolto la vita l'uomo di 72 anni arrestato lunedì scorso a Misilmeri per il tentato omicidio della ex moglie. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'anziano dopo una lite aveva sparato alla donna con un fucile, ferendola a una gamba. La vittima, 62 anni, era stata trasportata dal 118 al Policlinico di Palermo per poi essere ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica. All'uomo invece erano stati concessi i domiciliari.

Ieri sera l'estremo gesto. A fare la macabra scoperta è stato il fratello dell'uomo, che ha trovato il corpo senza vita nel cortile dell'abitazione. In casa un biglietto di addio ai familiari. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.