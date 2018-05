Le doglie improvvise, il parto nella vasca di casa: "Così abbiamo fatto nascere la nostra bimba"

Appena si sono resi conto che non ce l’avrebbero fatta ad arrivare per tempo in ospedale, con le doglie che incalzavano, hanno riempito la vasca da bagno e pochi minuti dopo mamma Marta è riuscita a dare alla luce Selene. È stato un parto lampo quello di cui si sono resi protagonisti ieri due genitori che vivono a Misilmeri. Nell'attesa dell’ambulanza non si sono lasciati prendere dal panico, decidendo di prendere in mano la situazione e trovando più che utili le nozioni e i consigli appresi durante il corso preparto.

La piccola Selene, 3 chili, è arrivata con una settimana di ritardo rispetto al previsto. Ma una volta giunto il giorno tanto atteso ha mostrato tutta la sua "fretta" di venire al mondo. "Quando mia moglie ha iniziato ad avere le contrazioni dormivo. È passata dal letto al bagno - racconta il papà al Giornale di Sicilia - ma ha capito subito che non ce l’avremmo fatta ad andare in ospedale e mi ha chiesto di riempirle la vasca per partorire in acqua". Una volta entrata il resto del lavoro l’hanno fatto la natura, la determinazione e le due spinte assestate dalla partoriente.

Appena 17 minuti dopo Marta stringeva fra le braccia la sua secondogenita, che sta bene e si prepara per l’avventura della vita insieme al suo fratellino Vincenzo. In un secondo momento è intervenuto il personale sanitario in ambulanza che ha reciso il cordone ombelicale e trasferito la mamma, la piccola Selene e la sua folta chioma di capelli nerissimi nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Civico dove i medici non hanno potuto fare altro che apprezzare la lucidità dei genitori che sono riusciti a gestire quell'insolita situazione con grande freddezza.