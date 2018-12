Viene accoltellato dopo una banale lite: al Civico in prognosi riservata

L'accusa è di tentato omicidio. Un 67enne è stato arrestato dai carabinieri dopo avere accoltellato un uomo a Misilmeri. "Il gesto violento - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - è arrivato al culmine di una lite scaturita per futili motivi. La vittima è stata colpita al fianco con un grosso coltello da cucina: ha riportato la contusione del polmone e la ferita lacerante fino al cavo pleurico".

Trasportato subito all’ospedale Civico di Palermo, l'uomo è arrivato in codice rosso e in prognosi riservata. Poi è stato sottoposto a un intervento chirurgico e risulta tuttora ricoverato con prognosi ancora non sciolta. Il 67enne è stato arrestato e portato al carcere Cavallacci di Termini Imerese per mettersi a disposizione del giudice. Ieri l’arresto è stato convalidato: per lui è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

