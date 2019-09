Misilmeri, sorpreso dai carabinieri a bruciare rifiuti: arrestato 56enne

Per estrarre rame aveva dato fuoco a rifiuti pericolosi in un terreno di contrada masseria D'Amari. L'area è stata sequestrata. Dopo il rito direttissimo, per l'uomo è stato scattato anche il divieto di dimora a Misilmeri