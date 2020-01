Il ministro Provenzano incontra il movimento "La valigia di cartone"

Oggi 6 gennaio 2020, in occasione dell'inaugurazione del Giardino Inglese a Piersanti Mattarella il movimento La valigia di cartone fondato da don Antonio Garau, l'associazione Giovani 2017 3P onlus e la parrocchia di San Paolo Apostolo hanno avuto l'onore di essere stati convocati dal Ministro Provenzano. Abbiamo raccontato la nostra storia e presentato il Pentalogo riscontrando grande interesse e condivisione di pensiero. Lo stesso Ministro ha garantito il suo impegno, per un lavoro sinergico in ogni ambito e competenza, insieme al nostro movimento La valigia di cartone, all'associazione Giovani 2017 3P onlus ed alla Parrocchia San Paolo Apostolo di Palermo per creare e sperare in un futuro migliore.