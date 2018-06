Uomo si cala i pantaloni in strada, ministro Bongiorno interviene e viene aggredita

Il neo ministro Giulia Bongiorno vittima di un'aggressione nel centro di Roma. E' successo ieri, intorno alle 17.45 in via della Mercede. A dare la notizia, per primo, Il Messaggero. L'avvocato palermitano stava passeggiando con il figlio quando, davanti alla chiesa di Santa Maria delle Frate, un uomo si è avvicinato a una donna pronunciando sconclusionate frasi in inglese, per poi tirarsi giù i pantaloni e cercare di molestarla. La scena è avvenuta davanti agli occhi del neo ministro della Pubblica amministrazione che è intervenuta cercando di allontanare il malintenzionato. L'uomo però si è avvicinato minaccioso, ha iniziato e urlare e ha provato ad aggredirla. Immediato l'allarme. Dopo poco è arrivata la polizia locale e l'uomo è stato bloccato.

Fonte RomaToday.it