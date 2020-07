VIDEO | Il ministro Azzolina allo Zen: "La scuola Falcone non si piega, presto la videosorveglianza"

Il ministro all'Istruzione ha fatto visita alla preside Daniela Lo Verde dopo i ripetuti atti di vandalismo. Annunciato l'acquisto di banchi singoli in vista della ripresa delle lezioni in classe in sicurezza e un bando per comprare libri di testo per le famiglie in difficoltà: "La scuola è di tutti"