Assegnati i contributi 2018: maggiori risorse al Teatro Biondo

Per il quinto anno consecutivo il Ministero per i beni e le attività culturali ha aumentato, del massimo consentito dalla vigente normativa, il proprio contributo al Teatro Biondo di Palermo. Un riconoscimento che premia il percorso di rinnovamento e riqualificazione avviato dalla dirigenza del Teatro, che insieme agli spettatori ha visto crescere costantemente negli ultimi anni le risorse attribuite dal Mibact. Per la prima volta il contributo ministeriale supera il milione di euro (1.033.620) e consolida il Biondo ai vertici della categoria dei Teatri di rilevante interesse culturale.

"Per fortuna – commenta con soddisfazione il direttore Roberto Alajmo – ancora i numeri in Italia sono sottratti alla discrezionalità dei singoli". "Il dato ministeriale – afferma il presidente Giovanni Puglisi – conferma come la costanza e la serietà attualizzino l’antico adagio secondo il quale il tempo è galantuomo».