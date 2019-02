Via Marinai Alliata, sbanda con la minicar e si ribalta: sedicenne in codice rosso

Perde il controllo e la minicar si ribalta. Incidente oggi pomeriggio in via Marinai Alliata, nella zona di Mondello, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un sedicenne e una diciassettenne che viaggiavano su una Aixam di colore nero. Entrambi sono stati portati a Villa Sofia, ma a preoccupare sono le condizioni del ragazzo che è entrato nell’area d’emergenza in codice rosso.

A prestare i primi soccorsi alcuni passanti che, vedendo l’auto distrutta sul marciapiedi, si sono fermati per vedere cosa fosse accaduto. Poi sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri, in attesa delle ambulanze e degli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Secondo una prima ricostruzione non ci risulterebbero altri mezzi coinvolti.