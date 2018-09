Termini, minacce di morte a sindaco e assessore: scatta il divieto di avvicinamento

Avrebbero minacciato ripetutamente, anche di morte, il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, e l'assessore alle Politiche Sociali Rosa Lo Bianco. Per questo nei confronti di V.L. e D.B.J., 35 e 28 anni, dallo scorso 23 agosto è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. I due indagati, termitani, devono rispondere di tentata estorsione. I messaggi di minacce, diffusi anche tramite Facebook, sarebbero scattati dopo la mancata assunzione dei due nei cantieri di servizio istituiti presso il Comune e finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia.

“…fino a quando entro in Comune come Rambo … io non ho niente da perdere…”, il testo di uno dei post pubblicato da V.L. sul social network e indirizzato al primo cittadino. Diversi gli episodi di cui si sarebbero resi protagonisti tra luglio e agosto. Acquisiti gli elementi di colpevolezza, il tribunale di Termini Imerese ha emesso la misura cautelare, a cui i carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione.