Minaccia di morte e picchia la ex davanti ai figli, arrestato: "Accecato dalla gelosia"

Per mesi avrebbe pedinato, minacciato di morte e picchiato davanti ai figli minori l'ex convivente perchè "accecato dalla gelosia". E' quanto accertato dalla polizia che oggi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Palermo, ha arrestato un 35enne palermitano per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento restrittivo è scattato dopo le indagini svolte dai poliziotti del Commmissariato Zisa – Borgo Nuovo nel corso delle quali gli agenti hanno potuto accertare quanto denunciato dalla vittima nel corso di quattro interminabili mesi: appostamenti, messaggi telefonici minacciosi e continue aggressioni fisiche. Fatti che hanno indotto la donna a stravolgere le proprie abitudini di vita. L’uomo ora si trova al Pagliarelli dove resterà in attesa del processo.