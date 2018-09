Busta con proiettile e minacce a Patronaggio, il procuratore del caso "Diciotti"

Una lettera, con minacce di morte e con un proiettile da guerra, è stata recapitata al quinto piano di via Mazzini - sede della Procura della Repubblica - al procuratore capo di Agrigento, il palermitano Luigi Patronaggio. Nella lettera si fa riferimento al caso Diciotti e, dunque, all'inchiesta - partita da Agrigento - sul ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Zecca sei nel mirino", è stato scritto con un pennarello nero nella lettera che è arrivata oggi al quinto piano di via Mazzini, nell'ufficio del procuratore capo. Sulla busta, anche un simbolo inequivocabile dell'estrema destra: il Gladio, tipico di un'organizzazione paramilitare clandestina. "Zecca" invece è uno degli epiteti usati contro i comunisti. E Patronaggio è stato accusato - proprio per l'inchiesta sul caso "Diciotti" - di essere un magistrato di sinistra. Nella missiva contro il procuratore capo di Agrigento ci sarebbero parole e minacce (anche di morte) pesantissime. Anche se non c'è un riferimento esplicito al caso della nave.

Il procuratore capo Luigi Patronaggio è il magistrato che ha iscritto nel registro degli indagati il vice premier. Nei giorni scorsi, la Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale dei ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso "Diciotti" ed ha chiesto al collegio speciale per i reati cosiddetti ministeriali di procedere ad indagini preliminari nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona aggravvato.

La Procura di Caltanissetta, competente per territorio, ha già aperto un fascicolo d'inchiesta. Delle indagini si occuperanno carabinieri e polizia. Non ci sono ancora certezze e conferme istituzionali, ma pare che la pesantissima lettera di minacce e il proiettile da guerra possa essere arrivato, ad Agrigento, da ambienti paramilitari. In Prefettura, intanto, convocato dal prefetto Dario Caputo, si terrà - nel pomeriggio - un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Questo il commento del sindaco palermitano Leoluca Orlando: "Un fatto gravissimo ed inquietante, che riporta l'Italia indietro nel tempo ad un periodo buio della Repubblica. Un fatto che per i suoi contorni non può non avere una risposta pronta ed immediata da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia, perché è ormai evidente che le posizioni razziste e violente di una parte politica stanno inquinando i pozzi della cultura democratica e della convivenza civile in Italia; una convienza che nel dialogo e nell'accoglienza hanno i propri capisaldi".