Minacce contro il Centro Padre Nostro, Caracausi: "Segnale da non sottovalutare"

"Le vili intimidazioni al presidente del Centro Padre Nostro di Palermo, Maurizio Artale, sono un segnale inquietante che non va sottovalutato. Lo straordinario lavoro che Artale e i volontari svolgono da anni a Brancaccio evidentemente dà fastidio a chi non vuole che la legalità e l'eredità di don Pino Puglisi cambino il volto del quartiere e della città. Ad Artale e ai suoi collaboratori va tutta la nostra solidarietà, ma non bisogna lasciarli soli: le istituzioni facciano sentire la propria presenza". Lo dice il segretario provinciale di Idv Paolo Caracausi.