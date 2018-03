Teatro dei pupi in festa per Cuticchio, Orlando: "Ha donato a Palermo armonia di radici e ali"

“Grazie per aver donato alla città di Palermo una splendida armonia di radici e di ali”. Questa è la frase che il sindaco Leoluca Orlando ha voluta lasciare sul libro delle dediche aperto per il compleanno di Mimmo Cuticchio. Il puparo ha infatti compiuto oggi 70 anni e ha voluto festeggiarli nel suo teatrino, nel cuore della Palermo antica, con una mostra di 70 pupi (uno per ciascun puparo o oprante incontrato nella sua vita).

“Mimmo Cuticchio, palermitano onorario - lo ha detto scherzando Orlando ricordando che Cuticchio è nato a Gela - che ha dato tantissimo a questa sua città d’adozione”. A Cuticchio sono giunti gli auguri di tanti palermitani e turismo che dalle prime ore del pomeriggio hanno affollato il teatrino di via Bara.