Ecco Milzaman, il film: grottesca web serie sul primo supereroe made in Palermo

Dopo l’avventura del Crowdfunding che ha finanziato l’uscita della Web Serie di MilzaMan, torna il supereroe più unto del Web in formato DVD contenente un lungometraggio completamente rimontato delle tre puntate in versione Director’s Cut. Oltre al Film sono presenti numerosi contenuti Extra del collettivo La Maladolescenza: “attiser”, interviste, cortometraggi e inedite lezioni della Storia di Palermo del mitico Bonini Paolo. I DVDs, disponibili su Home Movies, Feltrinelli, Amazon, DVDWeb, Hoepli e in diverse piattaforme online e videoteche, consistono in 500 copie numerate distribuite da Home Movies (cover design: Giorgio Credaro) di cui 100 contenenti la slipcase dei personaggi illustrati da Roberta Di Pasquale.

CHI E’ MILZAMAN? Milzaman è la storia un uomo qualunque, un tipico venditore ambulante di panini con la milza (palermitanamente detto “meusaro”) che, vessato da due infimi estorsori del suo quartiere, si ritrova dall'oggi al domani con bizzarri superpoteri (come lanciare milza bollente dai polsi stile “uomo-ragno”) acquisiti in seguito a un incidente. E' proprio questo avvenimento che porta l'improbabile supereroe a duellare con i due strozzini e decidere di proteggere la sua città con il nome MILZAMAN, il primo supereroe made in Palermo.

CHI SIAMO La Maladolescenza è un collettivo di videomaker che opera tra la Sicilia e Milano. Il gruppo, oltre all’attività di produzione di audiovisivi (videoclip, serie, cortometraggi), ha organizzato diversi eventi culturali dedicati al cinema come il Piraino B Movie (2011-2013) con ospiti i registi Ruggero Deodato, Corrado Farina, Lamberto Bava ed Enzo Castellari, il Lambrate Shooting (2016) con il regista indipendente Simone Scafidi e Palermitan Beauty (2017) dove è stata proiettata la webserie MilzaMan, attualmente disponibile in DVD in formato film. Tra le ultime produzioni il collettivo ha curato alcuni videoclip della band Maisie. La Maladolescenza è impegnata inoltre in attività di indirizzamento professionale nel contesto cinematografico e creativo attraverso laboratori e residenze artistiche.

