Allo Sperone si brinda: gioca un euro e vince un milione

La dea bendata bacia Palermo. E che bacio: si tratta della massima vincita di ieri, un milione di euro. Il fortunato giocatore di Palermo ha sbancato il MillionDAY indovinando la combinazione dei cinque numeri vincenti giocando solo un euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 5, 6, 8, 9 e 20. La vincita di un milione di euro è stata realizzata presso la ricevitoria di Giuseppe Fileccia, in piazza Torrelunga 3, tra il corso dei Mille e le vie Armando Diaz, Emiro Giafar e Sperone.

Dal giorno del lancio il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 27 milioni e 900 mila euro, oltre 3400 sono state le vincite del premo di seconda categoria da 1000 euro. Il concorso del 29 aprile, inoltre, ha stabilito il record di vincite da 1.000 euro: ben 158 distribuite in tutta Italia.