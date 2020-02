Cronaca Libertà / Via Maggiore Pietro Toselli

Million Day, colpaccio in via Toselli: vince un milione giocando solo un euro

Da questa mattina nella zona non si parla d’altro. Il commento del titolare della tabaccheria a PalermoToday: "In 9 anni questa è la prima vincita così grande. Non abbiamo idea di chi possa essere ma ne siamo ugualmente contenti..."