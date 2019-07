A Milano una piazza sarà intitolata a Francesca Morvillo e Emanuela Loi, rispettivamente moglie del giudice Giovanni Falcone e agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 in via D'Amelio a Palermo. Lo ha deliberato oggi la Giunta comunale milanese nel giorno della commemorazione della strage di 27 anni fa, quando Borsellino e la sua scorta furono assassinati per mano della mafia. Morvillo e Loi persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Ora saranno ricordate anche in una piazza nel quartiere di Muggiano.

"Le stragi di Capaci e di via D'Amelio - dichiara l'assessore milanese alla Cultura Filippo Del Corno- appartengono alla nostra storia più recente, le immagini trasmesse in quei giorni sono parte dei nostri ricordi. Ma tenere viva la memoria delle vittime è qualcosa di più, è un compito che spetta anche alle Istituzioni e riguarda la trasmissione dei valori di legalità e giustizia e il richiamo all'impegno civile".