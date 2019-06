"Basta con crudeli prove di forza", presidio in piazza Bellini in favore di Sea Watch

Continua in città la mobilitazione per Sea Watch, i 42 migranti e l'equipaggio della nave ferma a poca distanza da Lampedusa, senza che le sia consentito l'ingresso in porto. Questa è previsto un presidio in piazza Bellini. "Mentre continuano ininterrottamente gli sbarchi sulle coste italiane con piccoli barconi - spiegano gli organizzatori della mobilitazione -, per una crudele prova di forza da parte del ministro Salvini 42 persone rimangono a bordo della Sea Watch, dopo 15 giorni di navigazione in condizioni estreme, e si dà sfogo alle peggiori nefandezze nei confronti della capitana Carola e dell'equipaggio che hanno salvato da morte sicura i migranti".

Da Palermo, Catania, Roma, Bologna, Torino, Genova si moltiplicano i presidi per chiedere l'immediato sbarco e per opporsi a "questa

inutile farsa della propaganda nei confronti delle Ong che salvano vite umane. Continuiamo ancora stasera la nostra mobilitazione, come

fatto con grande partecipazione in questi ultimi due giorni".