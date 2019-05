Biagio Conte: "Una sanatoria per i migranti da tempo a Palermo"

"Una sanatoria per gli immigrati da tempo soggiornanti a Palermo e che si sono comportati bene". E' la proposta avanzata dal fondatore della Missione Speranza e Carità Biagio Conte. Il missionario laico propone di utilizzare tre principali canali: il lavoro messo in regola nei settori dove c'è una grave carenza di personale sia italiano che straniero; il servizio reso e garantito presso un'associazione di volontariato che opera in Italia per soggetti deboli; la partecipazione resa e garantita insieme a una missione o un'associazione collegata a progetti di aiuto e di crescita preferibilmente da praticarsi negli stessi paesi da cui vengono i migranti partecipando insieme italiani e migranti e così dire".

La proposta arriva dopo la vicenda di Paul, il ghanese ospite da un decennio della Missione Speranza e Carità al quale era stato notificato un decreto di espulsione poi stoppato dal Tar.

"L'esperienza di questi giorni che la Missione di Speranza e Carità sta vivendo con Paul, ingiustamente colpito da un decreto di espulsione e che speriamo possa essere aiutato - si legge in un lungo post firmato da Biagio Conte e pubblicato sulla pagina Facebook della Missione - ci porta a testimoniare e dire sempre di più che non è giusto pensare che gli immigrati non sono di utilità, che ci tolgono qualcosa, che deturpano la nostra nazione o la nostra cultura. Loro, invece, sono una preziosa risorsa e di grande utilità, beneficio e ricchezza nei valori e nella cultura loro e nostra. La Missione di Speranza e Carità testimonia come, da anni, quando questi fratelli vengono accolti e aiutati, rinascono a vita nuova. Nel simbolo della Missione c'è proprio un albero abbandonato che rischia di seccare ma appena te ne prendi cura, gli dai l'acqua e lo poti spunta un germoglio di speranza e questo, possiamo dire, è ciò che è accaduto tante volte con tanti fratelli italiani e stranieri che una volta che te ne prendi cura rinascono a vita nuova".

Biagio Conte sottolinea che "quando vengono accolti, ospitati e aiutati loro ricambiano, sono riconoscenti e si scoprono in loro grandi capacità e doni preziosi e profondi che mettono al servizio della comunità e del bene comune sgravando anche le istituzionali già appesantite da tante spese della stessa città".