Fine di un incubo per i familiari di Michela Manca, la giovane mamma è tornata a casa

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Michela Manca, la giovane mamma palermitana scomparsa da quindici giorni. La 23enne è stata ritrovata e sta bene.

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre scorso era andata via dalla sua casa in zona Santa Maria di Gesù, lasciando in apprensione il marito e i loro due figli piccoli. Si era allontanata portando con sè solamente un documento, niente cellulare, niente auto. E nessun biglietto ai suoi cari, che immediatamente avevano presentato denuncia ai carabinieri e si erano rivolti ai media.

"Michela sta bene - dicono i familiari raggiunti telefonicamente da PalermoToday - . E' a casa. E' stata ritrovata dai carabinieri in un paesino della provincia. Non sappiamo ancora perchè era andata via, l'importante è che stia bene".