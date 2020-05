Miccichè incontra gli ambulanti: "Vanno aiutati, da mesi non guadagnano un soldo"

Le difficoltà di ripartenza delle attività da parte degli ambulanti, dopo il blocco a causa del Coronavirus, è stato il tema del lungo incontro che il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha avuto questa mattina a Palazzo Reale, con una delegazione di ambulanti autonomi della Sicilia.

Presenti anche i deputati Gaetano Galvagno, Elvira Amata, Luisa Lantieri, Riccardo Savona e l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano.

“Ho il dovere – afferma Miccichè - di ascoltare le categorie di lavoratori che soprattutto in questo periodo chiedono aiuto al governo, alle banche e ai comuni. Gli ambulanti che in tanti comuni della Sicilia non possono ancora partecipare ai mercati e alle fiere, sono allo stremo perché da mesi non guadagnano un soldo e non hanno ricevuto alcun aiuto dalle istituzioni. Non esistono – conclude Miccichè - lavoratori di serie A e di serie B. A tutti i lavoratori dobbiamo rispetto e gli aiuti necessari per ripartire”.