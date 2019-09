Mezzogiorno foundation: parte missione sui beni abbandonati in Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’iniziativa è di effettuare una raccolta di foto ed informazioni sulle opere pubbliche incompiute e sui beni abbandonati in Sicilia, con l’obbiettivo di fare un report da consegnare alle istituzioni e con il fine di sensibilizzare quest’ultime al completamento o alla riconversione di queste- afferma Tommaso Di Matteo Presidente della Mezzogiorno Foundation- i nostri territori sentono sempre di più il bisogno di azioni propositive e le nostre istituzioni oggi come non mai hanno bisogno di collaborazioni serie e fattive. Proprio per questo abbiamo deciso di lanciare quest’iniziativa che non sarà un mero elenco di opere pubbliche e beni abbandonati ma accanto alla redazione di una lista inizieremo a fare un lavoro di creazione di progetti su tutti quelle opere e beni che sono costate milioni di euro ai Siciliani e che oggi versano in stato di abbandono. Il nostro appello è a tutti coloro che vogliono segnalarci ed inviarci informazioni e foto ed a tutti coloro che desiderano partecipare al gruppo di lavoro attivo che si occuperà della catalogazione e della scrittura dei progetti di rivalorizzazione. Chiunque volesse fornirci materiale può scrivere alla nostra pagina facebook (https://www.facebook.com/mezzogiornofoundation/) o info@mezzogiornofoundation.it.