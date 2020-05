"Mezzi pubblici gratis per forze dell’ordine": sindacato Aeronautica scrive a Musumeci

“Ho appreso della lettera inviata dal sindacato Aeronautica Militare (Siam) al presidente della Regione, Nello Musumeci, circa la norma inclusa nell’ultima finanziaria, che garantisce agli esponenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, la possibilità di viaggiare a titolo gratuito sui mezzi pubblici della azienda siciliana dei trasporti". Inizia così la nota del deputato di Forza Italia all’Ars e componente della Commissione Bilancio, Michele Mancuso.

Mancuso è stato citato nella lettera che il Siam ha indirizzato a Musumeci, "in qualità di principale interlocutore per la risoluzione del problema". "Nella fattispecie, nella lettera si chiede al Governo di cambiare l’emendamento che fa riferimento ai soli esponenti dell’esercito tra i beneficiari della misura in rappresentanza delle forze dell’ordine, per estenderla a tutte le forze armate impegnate nella medesima attività". "Per tale motivo, dopo la lodevole iniziativa approvata in finanziaria, sarebbe opportuno – e la proporrò nei prossimi giorni in Commissione Bilancio – che sia sostenuta la proposta del Siam, facendola nostra, in linea con i criteri economici e di fattibilità dell’operazione. Essendo un numero limitato di soggetti è giusto che tutti i rappresentanti delle forze armate che garantiscono l’ordine pubblico siano tutelati con tale agevolazione, nessuno escluso”.