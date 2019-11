Condizioni meteo in miglioramento: da arancione l'allerta passa a gialla

Da arancione a giallo. Migliorano, ma non troppo, le condizioni meteo sulla provincia di Palermo. Dopo le piogge di questa notte (anche se meno abbondanti di quanto previsto, soprattutto in città) la Protezione civile regionale ha diffuso un altro avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre.

In particolare, si legge nel bollettino: "Si prevedono, fino alle prime ore di giorno 13 novembre venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte o tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica". Domani, per la città di Palermo, l'allerta sarà di colore giallo.