Torna il maltempo, in arrivo pioggia e vento: è allerta meteo gialla

Solo domenica la spiaggia di Mondello era affollata e in tanti hanno approfittato delle alte temperature per delle "prove tecniche" d'estate, eppure il maltempo sta per tornare. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla in città e provincia per la giornata di domani. Sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori sud-orientali, dove i fenomeni temporaleschi saranno più frequenti". I venti saranno "localmente forti".