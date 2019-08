Condizioni meteo in peggioramento su Palermo: è di nuovo allerta gialla

Condizioni meteo in peggioramento su Palermo. La Protezione civile ha diramato pochi minuti fa un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani (31 agosto 2019) per rischio idrogeologico di livello "giallo". Una coda dell'estate che sembra più autunno inoltrato: si tratta infatti di un nuovo bollettino di allerta dopo quello diffuso dalla Protezione civile regionale appena 48 ore fa. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse.

