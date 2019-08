Torna il maltempo, scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico

Domani torna il maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, per rischio idrogeologico di livello "giallo". Previsti rovesci e temporali anche nella provincia di Palermo. L'avviso CLICCA QUI PER LEGGERLO è valido fino alle 24 di domani.