Torna il maltempo a Palermo: scatta l'allerta meteo gialla

La Protezione civile regionale ha diramato nel pomeriggio di oggi un avviso legato al maltempo che prevede per Palermo l’allerta gialla nella giornata di domani. "In particolare - si legge nel bollettino diramato - per la giornata di domani (26 novembre 2018) si prevedono precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, più rilevanti sulla Sicilia occidentale; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli".

Inoltre, si legge ancora nell'avviso, si prevede "il persistere di venti forti occidentali con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte con particolare riferimento ai settori occidentali e tirrenici. Mareggiate lungo le coste esposte". L'avviso (CLICCA QUI PER LEGGERLO) è valido fino alle 24 di domani.