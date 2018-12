Tornano la pioggia e il vento forte: scatta l'allerta meteo gialla 

Domani torna il maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico: per Palermo il livello d'allerta è giallo.

"Dalle prime ore di domani - si legge nell'avviso - e per le successive 24-36 ore previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui versanti tirrenici con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono venti da forti a burrasca Nord-occidentali con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate sulle coste esposte". L'avviso (CLICCA QUI PER LEGGERLO) è valido fino alle 24 di domani.