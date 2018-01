Da Palermo con il metadone nello zaino: scende dal bus e viene arrestato

Arrestato in flagranza di reato. Un giovane di 27 anni, Tiziano Cicciarella, è finito in manette a Modica perché sorpreso in possesso di nove confezioni di metadone per circa mezzo litro e un panetto da 50 grammi di hashish. Il giovane è stato sorpreso con uno zaino sulle spalle mentre scendeva da un bus di linea proveniente da Palermo. Il ragazzo è stato fermato ed attentamente perquisito. La droga - dal valore commerciale di circa mille euro - sarà inviata al laboratorio analisi dell'Asp. Cicciarella - già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici - è stato rinchiuso in carcere.

