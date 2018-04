"Ti amo per il sapore dei tuoi baci", in un cartello pubblicitario spunta una dichiarazione d'amore

"Io ci sono, ci sarò sempre, lo meriti". Una promessa suggellata da una rosa rossa di cui si può quasi sentire il prufumo, un messaggio pieno di adorazione e passione. E' la dichiarazione di un anonimo innamorato, apparsa da qualche giorno in via Oreto, non molto distante dall'omonimo ponte, all'interno di uno spazio solitamente dedicato ai manifesti pubblicitari. Un moderno Romeo cittadino che non ha scelto la più semplice via dei social ma quella della strada per dichiarare amore eterno alla sua Giulietta.

"Fantastica". Inizia con una parola dalle mille sfaccettature la plateale poesia dell'odierno Leopardi. "Ti amo perché vedo come sei - si legge - per la forza delle tue parole, per il sapore dei tuoi baci, per la fragranza del tuo profumo, per la morbidezza della tua pelle. Sei Fantastica in tutti i sensi".

Una dedica che non è passata di certo inosservata agli sguardi dei pedoni e degli automobilisti che in genere la mattina attraversano distratti quella via, con il solo pensiero di raggiungere il posto di lavoro. "Non so chi l'abbia scritta - commenta una giovane con lo sguardo sognante - ma penso che la donna a cui è dedicata sia davvero fortunata. Non mi vergogno ad ammettere che vorrei essere al suo posto".