Mercato ortofrutticolo, Virzì (Ugl): "Sia portato in periferia e ricostruito ex novo"

“Apprendiamo dagli organi di stampa senza alcun stupore delle pessime condizioni igienico ambientali a dir poco inaccettabili in cui versa il mercato ortofrutticolo, a seguito dei controlli effettuati da parte degli ispettori dell’Asp”. A dichiararlo è Filippo Virzì, portavoce dell’Ugl/Utl di Palermo. “Non è più tollerabile che frutta e verdura, le quali andranno a finire nelle nostre tavole - spiega Virzì - stiano in giacenza in locali fatiscenti a dispetto di qualsiasi norma igienica, il problema va risolto alla radice, come in tutte le città ben organizzate, il mercato ortofrutticolo di Palermo andrebbe trasferito ed ubicato fuori dal perimetro urbano, pertanto enucleato portandolo in periferia. Gli abitanti di via Monte Pellegrino - conclude il sindacalista - non ne possono più, angosciati come sono dai tir a ridosso delle loro abitazioni, a partire dalla prime ore della notte, pronti a scaricare la merce all’alba, rendendo la loro vita impossibile, quindi noi ribadiamo che lo stesso andrebbe integralmente ricostruito, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di edilizia urbana vigenti, in una zona periferica di Palermo idonea all’utilizzo”.