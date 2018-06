"Scaro" chiuso, i commercianti al Comune: "Lavori siano eseguiti in due weekend"

“Come associazione siamo assolutamente favorevoli alla chiusura del mercato ortofrutticolo, perché siamo ben consapevoli che le condizioni igienico-sanitarie all’interno della struttura vanno migliorate, tuttavia dobbiamo segnalare all’amministrazione comunale che la chiusura programmata da giovedì 28 giugno al primo luglio, visto che domenica al mercato non si lavora, risulta penalizzante sia per i cittadini-utenti sia per il mondo dell’agricoltura, in genere, che dovrà rinunciare alla consegna di svariate tonnellate di prodotti ortofrutticoli”. A dirlo i rappresentanti dell’associazione dei grossisti e commissionari ortofrutticoli che aderisce a Confcommercio Palermo.

L'associazione si è riunita per rinnovare i vertici ed è stata l'occasione per discutere delle condizioni del mercato di via Montepellegrino, che resterà chiuso tre giorni a causa delle carenti condizioni igieniche. Eletto presidente Alberto Argano, vicepresidente Sergio Amodeo, Benedetto Gulizzi. Consiglieri: Filippo Porpora, Giovanni Lipari, Giorgio La Scala, Francesco Mazzola, Eduardo Gangi e Marco Argano. (Nella foto da sinistra: Sergio Amodeo, Alberto Argano, Benedetto Gulizzi)

"Vorremmo lanciare la proposta - ha detto il neo eletto Gargano - di eseguire gli interventi in due week nd consecutivi diversi, in modo da evitare disservizi sia agli operatori, che ai commercianti e ai cittadini. Siamo coscienti che la chiusura, seppur temporanea, comporterà non pochi danni, ma ci siamo sempre fatti promotori e parte attiva di un percorso di miglioramento a cui non si può più rinunciare”.