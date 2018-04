Via dei Nebrodi, il mercatino blocca tutto: un altro "martedì nero" per i residenti

Il solito "martedì nero" in viale Francia, con i residenti praticamente bloccati a causa del mercatino settimanale. Da quattro anni il mercatino è stato spostato dal parcheggio di viale Francia in via dei Nebrodi - per consentire i lavori del passante ferroviario - creando non pochi disagi a chi in quella zona ci abita.

"Doveva trattarsi di un provvedimento provvisorio, al massimo di due anni, per questo alla fine i residenti lo avevano accettato con rassegnazione. La zona però non è adeguata" dice Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune, che oggi ha effettuato un sopralluogo assieme ad altri colleghi della Settima commissione. "L'area destinata al mercatino - sottolinea ancora Susinno - non era presidiata dagli operatori del Suap, che dovrebbero controllare gli stalli ed i relativi assegnatari."

"Dopo tanti stop - conclude consigliere comunale di Sinistra Comune - in viale Francia i lavori relativi al raddoppio ferroviario dovrebbero completarsi a giugno, ma il condizionale è d'obbligo: troppi i rinvii che si sono susseguiti. Il contenzioso Rfi-Sis rischia di ritardare ulteriormente la chiusura del cantiere, poiché l'azienda appaltante chiede un extra di 100 milioni per le varianti".