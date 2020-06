VIDEO | Sperone, topi e rifiuti nell'area del mercatino: bancarelle montate altrove ma intervengono i vigili

Dopo un sopralluogo mattutino in via Di Vittorio, dove avrebbero dovuto montare le bancarelle, hanno deciso di spostarsi in via Pecori Giraldi. Nel mirino dei mercatari rifiuti e feci che avrebbero lasciato sul luogo i rom, fatti allontanare ieri dalla polizia municipale: "Situazione invivibile, bonificate l'area o dateci un altro posto"