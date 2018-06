Sferracavallo, il mercatino rionale cambia sede e "saluta" via del Mandarino

Il mercatino rionale di Sferracavallo cambia sede e "saluta" via del Mandarino. Il trasloco è arrivato in vista della stagione estiva. "La decisione adottata è stata dettata da una precisa volontà dei cittadini - spiegano dal consiglio della settima circoscrizione -. Con delibera numero 151 del 19 giugno scorso, è diventato ufficiale il trasferimento del consueto mercatino rionale di Sferracavallo da via del Mandarino all'area parcheggio di via Schillaci e via Tritone. La delibera ha trovato pieno accordo in tutto il consiglio di circoscrizione, che di comune accordo con le associazioni che operano sul territorio, ha realizzato uno spostamento funzionale alla viabilità della borgata marinara, oltre che alla sicurezza dei cittadini".