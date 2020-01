Mercatino, i sabati neri di piazzale Giotto: "Auto e bus prigionieri delle bancarelle"

"Anche nella giornata di ieri caos e disagi nella zona del mercatino settimanale di via Galilei. Serve l'intervento dei vigili". La segnalazione arriva direttamente dal presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara. "Ogni sabato la zona interessata dal mercatino di via Galilei è fuori controllo ed è in preda al caos. Gli ambulanti non autorizzati bloccano il passaggio delle auto e degli autobus all'incrocio con via Borremans. Il posteggio di piazzale Giotto è invaso dalle bancarelle abusive e dai tendoni del circo e il piazzale Lennon, adibito a capolinea dei mezzi dell'Amat e dell'Ast, è occupato dalle auto".

Il presidente Frasca Polara continua: "I residenti sono stanchi di subire. Questa zona è diventata invivibile. Ho chiesto al comando di polizia municipale di presidiare l'area, almeno durante le giornate di svolgimento del mercatino. L'assenza dei vigili e la decisione di autorizzare il circo in piazzale Giotto confermano lo scarso interesse del Comune".

