L’associazione “Basta volerlo” sbarca nei mercati rionali: volontari in azione

L’associazione “Basta volerlo” non si ferma, anzi da venerdì 24, è presente anche nei mercati rionali. I volontari, un gruppo di percettori del Reddito di Cittadinanza che da giugno hanno deciso di darsi vita migliorando la propria città a suon di spazzate anche nei vicoli meno conosciuti, hanno pulito prima il Mercato del Parcheggio Emiri, nel cuore del quartiere Zisa, per poi passare nella giornata di sabato in quello di piazzale Giotto. Alcuni passanti e commercianti incuriositi dell’intervento hanno chiesto delle informazioni, altri già li conoscevano.

