Mensa per gli universitari al Teatro Massimo: apre nuovo punto di ristorazione Ersu

Un punto-ristorazione per gli studenti universitari di Palermo all'interno del Teatro Massimo. Lo spazio numero dieci dell'Ersu sarà inaugurato domani, alle 12,30. L'appuntamento per il taglio del nastro è nella sala del “Caffè del Teatro Massimo”, in piazza Verdi. Gli universitari potranno usufruire del servizio dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15.

“Un segnale originale e importante che segna, simbolicamente, il positivo avvio del lavoro - dichiara l'assessore regionale dell'Istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla - del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo presieduto dal professore Giuseppe Di Miceli e che risponde all’idea di connettere sempre di più il tessuto urbano con quello universitario”.

Le sedi di ristorazione Ersu a Palermo erano già quattro: Santi Romano (cittadella universitaria), San Saverio (via G. Di Cristina), Mensa dell’Ospedale Civico (zona Policlinico Universitario), Santissima Nunziata (piazza Casa Professa). E con questa salgono a cinque. Cinque strutture convenzionate di ristorazione sono, invece, funzionanti nelle altre città in cui Ersu Palermo opera: Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Giorno 10 febbraio sarà avviato anche il funzionamento della ristorazione per gli studenti residenti in altre due residenze Ersu di Palermo: “Schiavuzzo” (via Schiavuzzo-piazza Rivoluzione) e “Biscottari” (via Biscottari–zona Cattedrale/Albergheria).

"Si sta anche lavorando - fanno sapere dall'Ersu - per definire la tredicesima sede di ristorazione, “Casa del Goliardo” (in piazza Marina), anche in relazione al previsto aumento dell'ospitalità residenziale della struttura". Il bacino degli studenti Ersu Palermo è costituito da tutti i circa 40 mila studenti regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2019/20, nelle seguenti istituzioni di livello universitario: Università degli Studi di Palermo; Università Lumsa di Palermo; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani; Accademia di Belle Arti e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale; Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento; Conservatorio di Musica “Bellini” di Palermo; Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani; Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera.