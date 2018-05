Mens sana in corpore sano per un'azienda in salute: a Palermo due giorni di "riflessione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Corpo e mente sono due entità estremamente interconnesse, il loro vicendevole influenzarsi si manifesta in diversi modi nella quotidianità di ciascuno. Imparare quindi a prendersi cura della propria mente, così come del proprio corpo, adottando uno stile di vita sano ed equilibrato è una delle chiavi del successo usata da molti manager e imprenditori. L’antico adagio “Mens sana in corpore sano” ritorna quindi oggi ad essere più attuale che mai, ed è proprio per questo che OSM Value, la società di consulenza manageriale che da tempo si occupa di diffondere i principi dell’etica imprenditoriale in tutta la Sicilia, che ha deciso di dedicare a questo tema due giornate di riflessione: “Quando ci sentiamo stanchi, scarichi di energia e sfiduciati - spiegano Gaetano Seminara, Marco Merlino e Anna Aulico, soci fondatori di OSM Value - è difficile raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati: si tratti di obiettivi professionali o personali, non importa. Ciò che conta è che per riuscire a tagliare il traguardo della nostra realizzazione dobbiamo ricercare uno stato di equilibrio tra corpo e mente che ci permetterà di essere efficaci in ogni ambito della nostra vita” Il 17 e 18 maggio a partire dalle 10 presso l’Hotel Casena dei Colli, via Villa Rosato 20/22 (Palermo), verranno discussi, assieme ad esperti e a professionisti, oltre che a manager e imprenditori, proprio i legami tra salute di corpo e mente successo nel business e nella vita.

