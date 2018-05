Gambe e braccia amputate per una meningite fulminante, Bagheria si mobilita per Davide

A soli 24 anni è stato colpito da una meningite fulminante che lo ha costretto ad amputare gambe e braccia. Davide Morana, bagherese di Aspra, ha bisogno di protesi costose per poter ricominciare a camminare prima e correre poi. Ma anche per poter mangiare, lavarsi, vestirsi da solo. Il giovane ha aperto un sito, una pagina Facebook e un account Instagram per raccontare la sua storia e chiedere aiuto.

Davide qualche anno fa si è trasferito in Spagna per motivi personali, ma i suoi amici siciliani non si sono dimenticati di lui: non appena hanno saputo della malattia si sono mobilitati per aiutarlo. Questo l'appello della redazione di Siciliabasket: "Davide Morana ha calcato i parquet siciliani fino a qualche tempo fa. Oggi sta vivendo una lotta che esula da ogni speranza riposta nei soli 40′ che un giocatore può impiegare in campo. Una raccolta fondi è stata avviata per restituire a Davide braccia e gambe che una meningite fulminante gli ha tolto. Con i mezzi che ognuno può, anche la Redazione di Siciliabasket, vi prega di compiere un gesto per sostenere la sua battaglia donando". Anche la comunità bagherese è scesa in campo: sabato, 19 maggio, a Palazzo Cutò è stato organizzato un evento a sostegno della raccolta fondi. Domenica mattina sarà l'Associazione Pro infanzia Margherita Visconti ad organizzare un'altra raccolta fondi per Davide: l'appuntamento in questo caso è a piano Stenditore ad Aspra. Chi volesse contribuire ad aiutare Davide può fare una donazione sul conto ES82 2100 2166 4802 0060 3856 (BIC: CAIXESBBXXX).

La comparsa della malattia

Un pomeriggio dello scorso gennaio Davide si è sentito male ed è andato al pronto soccorso. Aveva la febbre alta, un forte mal di gola e rigidità alla mascella. Dopo sei ore di attesa al pronto soccorso e con i risultati degli esami del sangue e delle urine perfetti, è tornato a casa pensando di avere solo un'influenza. Questa la sua diagnosi. La febbre però continuava a salire, accompagnata anche dal vomito. Prima sul viso e poi sui piedi del ventiquatrenne sono apparse anche piccole macchie di un colore tra il marrone e il rosa. Davide decise quindi di tornare in ospedale. Fu immediatamente portato in terapia intensiva: i medici cominciavano ad avere il sospetto che potesse trattarsi di meningite batterica. Nel giro di poche ore la situazione è precipitata: Davide rischiava di morire, i suoi organi stavano collassando. Da qui il coma farmacologico. Dopo una settimana Davide comincia a svegliarsi. Il cuore e i polmoni cominciava a stare meglio e il suo cervello era rimasto illeso. La necrosi però progrediva rapidamente e i medici, a quel punto, hanno deciso di agire: in una sola settimana Davide viene operato quattro volte e gli vengono amputati tutti e quattro gli arti. Solo ad inizio aprile lascerà l'ospedale. La strada per ritornare ad essere autonomo è molto lunga: il primo passo è iniziare la riabilitazione protesica.

