Memoria del 25° anno dalla morte del servo di Dio Guglielmo Giaquinta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel 25° anniversario dalla morte del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, il Movimento Pro Sanctitate di Palermo, grato a Dio per dono del suo Fondatore, promuove un incontro a lui dedicato sabato 15 giugno alle ore 17 presso la sede di Via De Calboli 29 . Di seguito il programma: Parole e Note di santità con la partecipazione della Corale Polifonica P. Umberto G. Sciamè. Memoria di un padre e di un pastore: interverranno Marialuisa Pugliese, Postulatrice della Causa di Beatificazione e Mons. Salvatore Di Cristina, Consulente nazionale del Movimento Pro Sanctitate. Il giorno seguente, domenica 16 Giugno, i membri del Movimento Pro Sanctitate provenienti da diverse parti della Sicilia, si ritroveranno insieme per ricordare l’azione apostolica del Servo di Dio nella diocesi di Agrigento e per celebrare la Festa della Famiglia. La Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Francesco Montenegro, si svolgerà alle ore 11.00, nella chiesa Madre di Ravanusa. (cfr. Programma allegato).

Gallery