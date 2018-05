Lutto a Villabate, è morto il medico Attilio Ganguzza

Si è spento dopo una malattia, a 55 anni, Attilio Ganguzza, medico palermitano molto noto a Villabate, dove risiedeva. Specializzato in Medicina interna, la sua famiglia è conosciuta anche per la farmacia di corso Vittorio Emanuele. Ganguzza - che si è spento ieri - era un punto di riferimento per tantissimi villabatesi, che adesso lo piangono. Laureato in Medicina e Chirurgia, lascia la moglie e quattro figli. Era vicepresidente dell'associazione Io Amo Villabate e faceva parte della Corale Villabatese. I funerali si terranno domani - martedì 22 maggio - alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe, di via Giulio Cesare a Villabate.